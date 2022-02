FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachlassende Sorgen vor einem Militärschlag in der Ostukraine haben die Aktienmärkte beflügelt und dem DAX zu Kursgewinnen verholfen, so die Analysten der Helaba.Er habe knapp 2,0% höher bei 15.413 Punkten geschlossen. Das am Vortag gerissene Kursgap habe geschlossen werden können. Entscheidend auf der Oberseite sei der Bereich 15.600/30. Noch aber sei Gefahr erneuter Verluste noch nicht gebannt - weder technisch noch fundamental, denn eine dauerhafte Lösung im Ukraine-Konflikt zeichne sich bislang nicht ab.Zwar würden erste Indikationen auf eine freundliche Eröffnung schließen lassen, dennoch seien erneute Kursrückgänge unter die Marke von 15.000 Zählern möglich. Wichtig sei der Unterstützungsbereich 14.800/20. Hier lägen markante Tiefs von Oktober und Mai sowie ein Hoch von Mitte März letzten Jahres. (16.02.2022/ac/a/m)