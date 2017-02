Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) profitiert aktuell von der guten Stimmung an den US-Börsen, so die Analysten der NORD LB.



Der deutsche Leitindex habe heute entsprechend die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten überbieten können. Natürlich gebe es Gründe für diese Kursbewegung - zu verweisen sei in diesem Kontext vor allem auf die gut laufende US-Wirtschaft. Allerdings würden bestehende Risiken von den Marktteilnehmern momentan weitgehend ausgeblendet. Beispielsweise könnten die "großartigen" Steuerpläne der neuen US-Regierung zu einem regelrechten Rohrkrepierer werden, was nachhaltigen Druck auf die Kurse der Dividendenpapiere auslösen würde. Im Rahmen eines aktiven Risikomanagements sollten Anleger sich der steigenden Gefahren eines möglichen Rückschlags bewusst sein. (22.02.2017/ac/a/m)