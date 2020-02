Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte gestern das "... Gap bei 13.784..." geschlossen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute Nacht habe der FDAX über 13.800 begonnen, habe dieses Niveau aber nicht behaupten können. Eine schräg steigende FDAX-Eindämmunglinie (beachten) bei 13.830/13.840 stand und steht höheren Anstiegen im Weg, so die BNP Paribas.



DAX intra day: Über 13.790/13.800 käme es im DAX zum neuerlichen Ausbruch über eine Horizontale. Unterstützend wirke im DAX 13.730. Im FDAX sei die Kreuzunterstützung aus 13.660/13.650 (EMA200/h1, Pivot Support 3 und einer Horizontalen) zu nennen. Ob der DAX so tief zurückkomme, sei allerdings vorerst noch fraglich, in Anbetracht der niedrigen VDAX-NEW Stände (14,64%). Unter 13.650 (Stundenschluss zähle als Signal) dürfte der DAX bis 13.600 nachgeben. DAX übergeordnet: Entscheidend sei momentan der Ausbruchsversuch über die 2 Jahre alte Horizontale aus Januar 2018 bei ca. 13.600. Selbst größere Pullbacks bis 13.445/13.384 (Vorgängertief, Tages-IKH + Tages-Wolke) wären erlaubt! (20.02.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >