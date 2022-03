Laut Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gebe es inzwischen an den westlichen Börsen eine "gewisse Hoffnung auf Frieden". So habe Kremlsprecher Dmitri Peskow am Sonntag ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht mehr ausgeschlossen und damit die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung genährt. Allerdings würden die unerbitterten Kämpfe in einigen ukrainischen Städten weiter gehen.



Aus technischer Sicht treffe der DAX bald auf die nächsten Widerstände. Die lägen bei 14.130 bis 14.170 und würden aus verschiedenen Hochpunkten im Januar und Februar 2021 resultieren.



Die Stimmung scheine sich tatsächlich zu bessern, doch sei die Gefahr neuer Eskalationsstufen unverändert groß. Zudem sollte man die Corona-Situation in China nicht unterschätzen, die neuen Druck auf die Lieferketten auslösen könnte. DER AKTIONÄR bleibt daher an der Seitenlinie. (14.03.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Obwohl in der Ukraine noch der Krieg tobt, kann sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenstart deutlich nach oben absetzen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In der Zwischenzeit habe er die psychologisch wichtige 14.000-Punkte-Marke überwunden und Kurs auf die nächsten Widerstände genommen. Die Hoffnung auf Frieden beflügle den deutschen Aktienmarkt, heiße es in Frankfurt.