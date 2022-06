Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) nutzte gestern unvermittelt seine erste Chance und stieg vom Wochenmittemindesttief 14.359-1 wieder spürbar an, wie aus der Veröffentlichung "daily DAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Zitate: "Tiefer als 14.359-1 muss der DAX nach Chartlehre in dieser Phase nicht fallen. Das gestrige Abwärtsprogramm genügt allen Mindestanforderungen für eine kleine Konsolidierung... Ein entsprechendes prozyklisches DAX-Kaufsignal würde heute über 14.500 auftreten...!"



Per Wochenzyklik seien nun neue DAX-Wochenhochs über 14.589 Punkte fällig, der Abendhandel habe dies bereits vorgemacht. Oberhalb von 14.589 Punkten würden die Analysten der BNP Paribas für den Wochenschluss noch mögliche Ziele bei 14.621 Punkten (R3) sowie ferner bei 14.650 Punkten und 14.720 Punkten (EMA200) ableiten. Die hohen Kurse zu halten, werde nicht leicht, denn die DAX-Volaspanne ende heute schon bei 14.621 Punkten, Pivot R3, also nicht wesentlich über dem aktuellen Vorbörsenkurs von ca. 14.600 Punkten. Demnach seien ab 14.589/14.621 Punkten auch erkennbare Pullbacks zu erwarten. Unterstützend wirke der Bereich 14.500/14.480 Punkte. (03.06.2022/ac/a/m)



