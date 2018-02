Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 12.510 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 155 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 90 Punkte über dem Tagesschluss von gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index zunächst über der 12.480-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie versuchen, die 12.505/07, die 12.525/28 und dann die 12.535/38 Punkte zu erreichen. Könne sich der DAX heute über die 12.535/38 Punkte schieben, so wären die 12.553/55, die 12.567/69, die 12.585/87 und dann die 12.597/99 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Mit dem Überwinden der 12.597/99 Punkte hätte der DAX dann das Potenzial die 12.606/08, die 12.618/20, die 12.632/34 und dann die 12.649/51 Punkte zu erreichen. Sollte der DAX bis hier hin laufen, so könnten sich hier Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch zu Ende sein. Könne sich der DAX aber z. B. im Rahmen von dynamischen Aufwärtsbewegungen über diese Marke schieben, so könnte er die 12.669/71, die 12.680/82, die 12.692/94, die 12.705/07 und dann die 12.717/19 Punkte erreichen. Über der Marke von 12.717/19 Punkten wären die 12.728/30, 12.743/45 und dann die 12.750/52 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.480-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst bis an die 12.465/63, bis an die 12.452/52 und dann bis an die 12.442/40 bzw. bis an die 12.428/25 Punkte gehen. Im Bereich der 12.440/25 Punkte bestünden gute Chancen auf Erholung. Rutsche der DAX unter die 12.428/25 Punkte, so wären die 12.414/12, die 12.407/05 und dann die 12.398/95, bzw. die 12.387/85 Punkte die nächsten Anlaufziele. Sollte der DAX bis in den Bereich der 12.395/85 Punkte zurücksetzen, so könnten sich auch in diesem Bereich Erholungen einstellen. Komme es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis an die 12.369/67, bis an die 12.352/50, an die 12.335/38 Punkte und dann weiter bis an die 12.320/18 gehen könnten.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.504/23 als auch bei 12.544/59 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.578/92 als auch bei 12.649 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.493/72/57 als auch bei 12.382/74/52/35/25/09 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.272/48/23/16 als auch bei 12.190 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 12.634 (12.728) bis 12.465 (12.395) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (23.02.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.355 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe gestern Morgen mit der Xetra-Eröffnung zunächst deutlicher nachgegeben und sei unter die 12.300 Punkte gerutscht. Die Bullen hätten aber sichergestellt, dass es im Nachgang gleich wieder über dieses Level gegangen sei. Der DAX habe sich sukzessive erholt und sich dann am späten Nachmittag dynamisch erholen können. Es sei in einem Zug praktisch an die 12.499 Punkte gegangen. Von hier aus sei es dann nachbörslich wieder etwas zurückgegangen, wobei der DAX im Zuge dessen erneut knapp unter die 12.400 Punkte gefallen sei, sich bis zum Handelsende aber wieder habe erholen können. Er sei bei 12.420 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.485/87 Punkte weiter bis an die 12.505/07 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich kurz vor Xetra-Schluss eingestellt, das Anlaufziel sei jedoch nicht ganz erreicht worden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.303/01 Punkte weiter bis an die 12.288/86 Punkte gegangen. Dieses Anlaufziel sei erreicht und leicht unterschritten worden. Das Setup habe gestern damit nicht gepasst.Tageshoch: 12.499 (Vortag 12.513) Tagestief: 12.280 (Vortag: 12.370) Xetra-Schluss: 12.462 (Vortag: 12.470) Range: 219 Pkte (Vortag: 143 Pkte)Der DAX habe sich in den letzten Handelstagen in einer engen Box seitwärts bewegt. Er habe mehrmals versucht, die 12.500 Punkte zu überschreiten und sich darüber festzusetzen, bisher allerdings ohne Erfolg. Aktuell notiere er knapp unter diesem Level. Sollten es die Bullen schaffen, den Index über die 12.500 Punkte zu schieben, so wären die 12.550/75 und übergeordnet die 12.640/50 Punkte die nächsten Anlaufziele. Die Kursmuster könnten so interpretiert werden, dass der DAX aktuell ein positives Momentum haben könnte. Scheitere der DAX aber erneut an der 12.500-Punkte-Marke, so könnte es rasch auch wieder an die 12.360/50 bzw. an die 12.260/40 Punkte gehen.