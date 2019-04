Paris (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung hat es schon wieder getan, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Euro und EZB stützenAn und für sich sei das natürlich auch für den deutschen Leitindex keine gute Nachricht. Aber: Der schwächelnde Euro, der derzeit im Vergleich zu anderen bedeutenden Währungen das Nachsehen habe, verschaffe den heimischen Unternehmen auf dem Weltmarkt einen Wettbewerbsvorteil. Und: Dass die Europäische Zentralbank die für Herbst in Aussicht gestellte Zinswende nach hinten verschoben habe, sei am Aktienmarkt ebenfalls gut angekommen. Schließlich müsse die enorm hohe Liquidität im Markt irgendwo angelegt werden und attraktive Anlagealternativen seien aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase recht rar. Es gebe also durchaus gute Gründe, weshalb der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sich in den vergangenen Wochen und Monaten recht robust präsentiert habe und auch künftig noch Luft nach oben haben könnte. Immerhin erwarte die Bundesregierung im kommenden Jahr mit einem BIP-Plus von 1,5 Prozent schon wieder ein recht ordentliches Wirtschaftswachstum. Wichtig wäre allerdings, dass die Prognose in den kommenden Monaten Bestand habe. (18.04.2019/ac/a/m)