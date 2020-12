Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte in der vergangenen Woche nicht nur die Kursgewinne der Vor-wochen halten, er baute sie sogar noch aus, so die Analysten der DekaBank.



Die ganzen neuen Corona-Einschränkungen würden weiterhin schlichtweg an den Märkten abprallen. Die zweite Welle führe zwar durchaus zu wirtschaftlichen Einbußen. Dies hätten die jüngsten Stimmungsumfragen bei den Unternehmen bestätigt. Aber sie würden bei Weitem nicht so drastisch ausfallen wie im Frühjahr. Mittlerweile hätten fast alle Aktiengesellschaften über ihre Gewinnentwicklung im dritten Quartal berichtet. Dabei habe ein ungewöhnlich hoher Anteil von ihnen positiv überrascht. Dies sei auch ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft ein großes Maß an Anpassungsfähigkeit an den Tag lege. Selbst in den Branchen, die von Corona besonders hart betroffen seien, wie etwa dem Verkehrssektor, würden sich Hoffnungen auf wieder bessere Geschäfte im kommenden Jahr regen.



In dieser Woche stehe der Bericht vom US-amerikanischen Arbeitsmarkt im Mittelpunkt der Wirtschaftsdaten. Für den November sei ein weiterer deutlich überdurchschnittlicher Beschäftigsaufbau zu erwarten. Zwar könne dadurch die durch die Corona-Krise entstandene Beschäftigungslücke noch längst nicht geschlossen werden. Trotzdem habe sich die Arbeitslosenquote in den USA in den vergangenen Monaten erstaunlich gut entwickelt. Sie sei von knapp 15% auf zuletzt knapp 7% gesunken und verdeutliche damit die ungewöhnlich rasante Dynamik des Corona-Konjunkturmusters. Ein Hingucker könnte auch das Treffen der OPEC werden. Obwohl der Ölpreis zuletzt leicht angestiegen sei, dürften die Förder-mengen aber noch nicht wieder erhöht werden. (30.11.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >