Vor diesem Hintergrund der kleinen diplomatischen Erfolge sei gestern an den europäischen Aktienmärkten eine regelrechte Rally zu beobachten gewesen. Zu Handelsschluss habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei 13.848 Punkten notiert und den Tag somit knapp 8% (!) über seinem Vortagesniveau geendet. Das deutsche Aktienbarometer habe somit seinen größten Tagesgewinn seit zwei Jahren verzeichnet und liege damit nur noch knapp unter der psychologisch wichtigen Marke von 14.000 Punkten. Gemessen am breiten europäischen Markt hätten Sektorenseitig die zuletzt stark unter Druck geratene Autobranche zu den größten Gewinnern des Tages, sowie das Luftfahrt- und Bankensegment gezählt. Auch an den US-Börsen się gute Laune an der Tagesordnung gewesen. Zwar sei hier die Erholung weit gemäßigter ausgefallen als am alten Kontinent, allerdings hätten diese in den vergangenen Wochen weit weniger federn lassen müssen als ihre europäischen Pendants.



Im Hinblick auf den Datenkalender stünden heute die US-Inflation und die EZB am Programm. Die asiatischen Leitindices würden bisweilen den positiven Zeichen des Westens folgen und heute Morgen mehrheitlich im Plus notieren. Die vorbörslichen Indikatoren für Europa würden ebenfalls auf einen festeren Handelsstart hindeuten.



Im Gegensatz zum Aktienmarkt habe der Ölpreis gestern kräftig abgeben müssen. Zeitweise habe die Nordsee-Sorte Brent sogar USD 26 unter ihrem Tageshoch notiert. Ein Grund hierfür stelle das neuste Bekenntnis zu höheren Fördermengen des Iraks und der Vereinigten Arabischen Emirate dar. Man wolle auch die übrigen Kartellmitglieder der OPEC von diesem Schritt überzeugen. Auch Gold habe angesichts der Entwicklung an den Aktienmärkten etwas federn lassen müssen.



Der Kryptomarkt sei im gestrigen Handel hingegen stark gefragt gewesen. Der Bitcoin habe in der Spitze um rund 8% zugelegt und sei dennoch fast vom DAX outperformt worden - eine Entwicklung, welche auch nicht allzu oft beobachtet werden könne. (10.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine, der unzählige Menschen zur Flucht zwingt und der bereits nach offiziellen Angaben Russlands und der Ukraine Tausende Todesopfer sowie unzählige Verletzte auf beiden Seiten gefordert hat, dauert weiter an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ein Ende sei nicht in Sicht. Der nun seit genau drei Wochen andauernde Konflikt zehre nicht nur an den Kräften der ukrainischen Bevölkerung und des Militärs, auch russische Soldaten würden laut Medienberichten langsam etwas Kriegsmüde. Grund hierfür sollten mitunter Probleme bei der Verpflegung sein, ausgelöst durch Logistikprobleme im russischen Lager. Laut mancher Medienberichte und Experten habe Russland die Ukraine schlicht unterschätzt und wäre nicht ausreichend auf solch breiten (und bisher erfolgreichen) Widerstand vorbereitet gewesen. Russland dementiere. "Alles laufe nach Plan", so der Kreml.