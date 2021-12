BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe angekündigt, die Produktion des Geländewagens X5 in China aufzunehmen, um der weltweit steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Die Produktion in China werde voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 beginnen.



Zalando habe bekannt gegeben, dass das Unternehmen zwei neue Logistikzentren in Polen errichten werde. Das erste solle im März 2022 in Betrieb genommen werden, während das zweite im zweiten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden solle. Es würden über 4.000 neue Arbeitsplätze geschaffen.



Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe mitgeteilt, dass das Unternehmen nach Standorten für neue Batteriezellenwerke in Spanien sowie in Osteuropa suche. Die Standorte für das dritte und vierte große Batteriewerk des Unternehmens würden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2022 ausgewählt.



Einschätzungen von Analysten:



- Die UBS stufe MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 215 Euro gesetzt worden.

- J.P. Morgan stufe MTU Aero Engines auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei auf 220 Euro gesetzt worden. (14.12.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Europäische Indices geben ihre Anfangsgewinne wieder ab, so die Experten von XTB.Die meisten Blue-Chip-Indices aus Europa würden heute wenig verändert handeln. Der spanische IBEX steche mit einem Plus von 0,6% hervor. Der polnische WIG20 sei mit einem Minus von 0,5% aktuell der größte Underperformer. Die Märkte seien vor der endgültigen Entscheidung des FOMC für 2021 morgen um 20:00 Uhr etwas nervös. Der Wirtschaftskalender für heute enthalte keine wichtigen Wirtschaftsberichte.Nach dem gestrigen Ausverkauf habe sich der DAX im asiatischen Handel seitwärts bewegt. Während es zu Beginn der europäischen Sitzung so ausgesehen habe, als ob eine Erholung eingeleitet werden könnte, habe sich die Stimmung zu verschlechtern begonnen und der DAX sei auf 15.600 Punkte zurückgefallen. Dieses Niveau sei eine starke kurzfristige Unterstützung, da es durch das 50%-Retracement der Korrektur von Ende November markiert werde.