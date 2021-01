Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie es scheint, lassen sich die DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Anleger von Zeit zu Zeit doch etwas aus der Ruhe bringen, so die Analysten der Helaba.



Allerdings habe sich der Support in Form der 21-Tagelinie einmal mehr als tragfähig erwiesen. Solange dieser nicht markant und vor allen auf Schlusskursbasis unterschritten werde, bleibe die charttechnische Welt im Hinblick auf den kurzfristigen Trend intakt. Einmal mehr sei der Aktienmarkt von den Meldungen rund um Corona maßgeblich beeinflusst worden. Die Möglichkeit, dass es zu Grenzschließungen kommen könnte, habe das Sentiment belastet. Die erste in Deutschland festgestellte, brasilianische Virusmutation habe ein Übriges dazu beigetragen. Die von mehreren Seiten reduzierten Wachstumsaussichten hätten hingegen eine eher untergeordnete Rolle gespielt. In dieser Woche starte auch hierzulande allmählich die Quartalsberichtssaison. Aus dem DAX würden SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) am 29. Januar den Anfang machen. Neben den Zahlen für das abgelaufene Jahr werde insbesondere der Ausblick von Interesse sein.



Zuletzt sei es dem DAX mehrfach gelungen, die Versuche, die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie von oben nach unten zu durchbrechen, erfolgreich abzuwehren. Angesichts des insgesamt zunehmenden Abgabedrucks sollte nicht zwangsläufig davon ausgegangen werden, dass dies in nächster Zeit so bleiben werde. Im Gegenteil: Mit jedem weiteren Versuch steige die Gefahr, dass das Abwärtsmomentum zunehme. Die bei verschiedenen Oszillatoren zu beobachtenden, negativen Divergenzen würden bereits seit geraumer Zeit darauf hindeuten, dass eine idealtypische, charttechnische Welt derzeit nicht mehr vorhanden sei. Weitere Unterstützungen für den DAX seien bei 13.664, 13.610, 13.477 und 13.362 Zählern zu finden. (25.01.2021/ac/a/m)

