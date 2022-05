Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel gestern schön zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es habe geheißen: "Eine direkte DAX Route zu 13.989/13.982 ist heute meine 1. Wahl!" Das habe sofort sehr gut geklappt. Schon in der 1. Stunde sei der DAX von 14.175 kommend in die Zone 13.989/13.982 eingetaucht, Tief 13.986,5. Für das 2. Ziel 13.882 (island gap fill) habe es nicht ganz gereicht, denn das DAX-Tief sei am Nachmittag "nur" bei 13.917 festgestellt worden. Es habe geheißen: "Auch die Abarbeitung des DAX-Ziels 13.882 (island gap fill) würde ich gern sehen."



1) DAX START, GAP UP: Der DAX beginne heute wieder über 14.000 (Vorbörse 14.020) und breche damit zunächst den direkten Weg zum "island gap fill" 13.882 ab. 2) DAX BÄRISCH: Unter 14.105 liege trotz des frühen Kurssprungs noch ein kleiner Abwärtstrend vor. Neue Signale für die Annäherung an das Ziel 13.882 gäbe es aber erst unter 13.989/13.985. Noch schöner wäre das Erreichen der Zielzone 13.683/13.668(S3), um dann ab kommenden Montag (nach Feiertag und Brückentag) kräftig zu steigen. 3) DAX BULLISCH: Über 14.105 könnte der DAX heute bis 14.226/14.232(R3) steigen. (25.05.2022/ac/a/m)



