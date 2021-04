Unternehmensnachrichten:



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) habe gestern nach Börsenschluss die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Der Automobilhersteller habe gesagt, dass die EBIT-Marge im Automobilsegment 9,8% erreicht habe. Das EBIT im Automobilsegment sei von 229 Mio. Euro in Q1 2020 auf 2,236 Mrd. Euro in Q1 2021 gestiegen. Das EBIT der Finanzdienstleistungen sei von 484 auf 787 Mio. Euro gestiegen. Die Autoverkäufe seien in allen Regionen gestiegen, wobei die größten Zuwächse in China zu verzeichnen gewesen seien. Die Ergebnisse seien besser gewesen als erwartet.



K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) habe mitgeteilt, dass es die Genehmigung der US-Behörden für den Verkauf seines US-Salzgeschäfts erhalten habe. Die Einheit solle an Stone Canyon Industries verkauft werden. K+S habe gesagt, dass der Verkauf dazu beitragen werde, die Bilanz zu entschulden. Der Deal solle voraussichtlich bis Ende April 2021 abgeschlossen sein.



Laut einem Bericht des Handelsblatts hätten sich die deutschen Energieversorger an die Europäische Kommission gewandt und sie gebeten, die staatlichen Beihilfen für den Kohleausstieg von RWE zu blockieren. Die Unternehmen hätten gesagt, dass die 2,6 Milliarden Euro an Staatshilfen, die RWE voraussichtlich erhalten werde, den Wettbewerb verzerren würden.



Einschätzungen von Analysten:



- BASF sei bei Baader Helvea auf "add" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 81 Euro gesetzt worden.

- Schaeffler sei bei Stifel auf "halten" herabgestuft worden. Das Kursziel sei auf 9 Euro gesetzt worden. (20.04.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die meisten europäischen Blue-Chip-Indices starteten in den heutigen Handel leicht über den gestrigen Schlusskursen, so die Experten von XTB.Die gute Stimmung habe jedoch nicht lange angehalten und nun seien an den Börsen in Europa Rückgänge zu beobachten. Der spanische IBEX (SPA35) sei einer der größten Nachzügler und notiere aktuell 1,7% tiefer, während der russische RTS (RUS50) als Outperformer gelte, da er flach notiere.Der DAX habe sich gestern von den Allzeithochs zurückgezogen. Der Rückgang sei am 50% Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses (im Bereich von 15.350 Punkten) gestoppt worden und der Index habe sich im Laufe der Nacht leicht erholt. Jedoch sei der Druck nach dem Start des heutigen Kassahandels zurückgekehrt und der DAX sei unter das gestrige Tagestief gebrochen. Die Rückgänge hätten sich unterhalb des SMA100 fortgesetzt und der Bruch unter diese Hürde habe ein Signal für eine Beschleunigung des Ausverkaufs gegeben.