Der Eintritt in den "bear market" der sogenannten FAANG-Aktien und teilweise vollzogene, deutliche Rücksetzer (u.a. Facebook und Netflix) würden zeigen, dass weiterer Bewertungskorrekturbedarf vorhanden sei. Da diese Werte lange Zeit auch den Gesamtmarkt (und dessen Performance) positiv beeinflusst hätten, würden auch in der Breite des Marktes Anpassungen vollzogen, zumal auch die Risikomodelle diesen Schritt erforderlich machen würden. Die hinreichend bekannten Belastungsfaktoren, wie der "Brexit", der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie der Etatstreit Italiens mit der EU, würden zudem dafür sorgen, dass die Risikoaversion hoch bleiben werde.



Charttechnik



Mit dem Freitags-Schlusskurs bei 11.341 Zählern sei sowohl die 200%-Fibonacci-Expansion (11.351) als auch der 200-Wochendurchschnitt (11.502) unterschritten worden. Da der DAX zudem unter dem 55-Monatsdurchschnitt notiere und gestern sowohl ein prozyklisches Zweijahrestief markiert habe als auch die 227,2%-Fibonacci-Extension (11.141) durchbrochen habe, werde deutlich, wie angespannt die charttechnische Verfassung des Index mittlerweile sei.



Ein Rutsch unter die psychologisch wichtige 11.000er Marke (erstmals seit 2016) sei eine Frage der Zeit, zumal der langfristige MACD erneut ein Short-Setup aufweise und sich das strukturelle Bild der DAX-Werte weiter eintrübe. Mittlerweile würden 76% der Titel unterhalb der 200-Tageslinie notieren, während 80% einen negativen Mittelfristtrend aufweisen würden. Die nächsten relevanten Supports würden sich bei 10.874, 10.821 und 10.762 Zählern finden. Spannend werde es zu sehen sein, welche Richtungsindikation der auf den 22. November entfallende Kreuzungspunkt zweier Struktur-Projektionen für den DAX liefern werde. (21.11.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Immer mehr ziehen sich die Anleger von den Aktienmärkten zurück, so die Analysten der Helaba.Die rund um den Globus nachgebenden Notierungen würden eine klare Sprache sprechen. Insgesamt komme diese Entwicklung wenig überraschend. Nicht ohne Grund hätten die Analysten an dieser Stelle auf die in der Vergangenheit zu beobachtenden Parallelen zu den Hochs an den Aktienmärkten im Jahr 2000 hingewiesen. Dies sei insbesondere mit Blick auf die fulminante Entwicklung bei Technologieaktien und deren Bewertungsniveaus geschehen. Spätestens als in den vergangenen Monaten diskutiert worden sei, ob auf diesen Bereich die klassischen Kennziffern wie das KGV noch angewandt werden könnten, hätten die Alarmglocken geschrillt.