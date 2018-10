Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben deutliche Verluste erlitten, so die Analysten der Helaba.Gegen den Trend seien die Linde-Aktien (ISIN: DE0006483001, WKN: 648300, Ticker-Symbol: LIN, Nasdaq OTC-Symbol: LNAGF) erneut gestiegen (+0,05%), was damit zu erklären sei, dass einer Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair (ISIN: US74005P1049, WKN: 884364, Ticker-Symbol: PXR) nichts mehr im Wege stehe. Das datenseitige Interesse gelte heute den Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindices in Frankreich, Deutschland und der Eurozone.Der DAX habe sich deutlich abgeschwächt und die 200-Wochenlinie bei 11.477, das bisherige Jahrestief bei 11.459 und das zyklische Hoch von Ende 2015 bei 11.430 problemlos unterschritten. Zwar habe er einen Teil seiner Verluste im Handelsverlauf wettmachen können, dennoch notiere er unterhalb der Unterstützungslinie des seit Juni existierenden Abwärtstrendkanals, die heute bei 11.400 Punkten verlaufe. Da zudem die genannten Marken bei 11.430, 11.459 und 11.477 nicht hätten zurückerobert werden können, bleibe der Ausblick gedämpft. Dies gelte auch mit Blick auf die technischen Indikatoren im Tages- und Wochenchart. Zwar mache die überverkaufte Marktlage eine vorübergehende Erholung möglich, die zu einem Gap-Closing führen könnte (11.497), das Abwärtsszenario sei aber in beiden Zeitfenstern intakt. Der kontinuierliche Anstieg des ADX unterstreiche indes die weiter zunehmende Trendintensität. (24.10.2018/ac/a/m)