Die Deutsche Telekom habe trotz der Warnungen der Sicherheitsbehörden ihre Geschäftsbeziehungen mit Huawei intensiviert, habe das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf interne Dokumente berichtet. Die Deutsche Telekom verlasse sich in hohem Masse auf die Geräte von Huawei. Das chinesische Unternehmen sei auch der Lieferant für das 5G-Netz und den Breitbandausbau, den Cloud-Service und das Fernsehangebot. Beide Unternehmen hätten vereinbart, für das 5G-Netz der Telekom zunehmend auf "US-freie" Netzkomponenten zu setzen, habe es in der Zeitung geheißen.



Die Deutsche Bank habe heute bekannt gegeben, dass sie eine strategische mehrjährige Partnerschaft mit Google eingegangen sei, die den Zugang zu ihren Cloud-Diensten ermöglichen und Innovationen bei technologiebasierten Finanzprodukten für Kunden vorantreiben werde. Der Deal sei Teil einer Technologie-Investition in Höhe von 13 Milliarden EUR, die die Deutsche Bank bis 2022 plane, um sich nach jahrelangen Verlusten neu zu strukturieren.



Daimler werde aufgrund der technischen Probleme mehr als 660.000 Fahrzeuge zurückrufen, die zwischen Februar 2013 und Juni 2017 in China produziert worden seien. Eine Dichtung zwischen der Hochdruck-Kraftstoffpumpe und der Niederdruck-Kraftstoffleitung könnte im Laufe der Zeit brechen, wodurch beim Starten des Motors bei kalter Witterung Öl austreten würde. Der gesamte Prozess werde am 18. Dezember 2020 beginnen. Außerdem habe das Unternehmen vor kurzem seine Partnerschaft mit BMW zur gemeinsamen Entwicklung der nächsten Generation der automatisierten Antriebstechnik aufgrund der erhöhten Kosten und ungünstiger wirtschaftlicher Umstände ausgesetzt.



Bei Wirecard sei eine weitere Führungskraft in Deutschland wegen des Verdachts auf schweren Betrug verhaftet worden, habe die Staatsanwaltschaft am Montag mitgeteilt. Der Verdächtige, der Chef einer Unternehmenstochter in Dubai, sei zur Strafverfolgung nach Deutschland zurückgekehrt.



HeidelbergCement sei um 2% gefallen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben habe, dass es aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf sein Geschäft eine Wertberichtigung in Höhe von 3,2 Milliarden EUR habe vornehmen müssen. (07.07.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices eröffneten die heutige Sitzung tiefer, da die Investoren weiterhin besorgt darüber sind, dass die steigende Zahl neuer COVID-19-Fälle zu einer Wiederaufnahme des Lockdown führen und sich negativ auf die weltweite wirtschaftliche Erholung auswirken könnte, so die Experten von XTB.Deutschland, Italien und Spanien hätten am Montag 1.876 neue Fälle gemeldet, was einer Zunahme von 407 neuen Fällen am Sonntag entspreche. Spanien habe am Montag 1.244 neue Fälle gemeldet. Dies sei der höchste Stand seit dem 22. Mai gewesen und folge auf die Nachricht von dem Lockdown in der Region Katalonien. Mehrere US-Bundesstaaten würden weiterhin eine steigende Zahl neuer Coronavirus-Fälle und Krankenhausaufenthalte melden. Auch andere Länder, in denen die Situation stabil zu sein schien, wie Australien und Japan, hätten mit einer steigenden Zahl von Infektionen zu kämpfen.Auch die Nachrichten aus Brüssel hätten die Marktstimmung belastet. Die Europäische Kommission habe ihre BIP-Prognosen für 2020 und 2021 gesenkt, da die Aufhebung der Corona-Sperrmaßnahmen in einigen Ländern langsamer vorangeschritten habe als ursprünglich erwartet. Den neuen Projektionen zufolge werde die Wirtschaft der Eurozone im Jahr 2020 wahrscheinlich um 8,7% schrumpfen, bevor sie 2021 wieder um 6,1% ansteige, verglichen mit den Schätzungen von Anfang Mai, die von einer 7,7%-igen Schrumpfung im Jahr 2020 und einer 6,3%-igen Erholung im nächsten Jahr ausgegangen seien. DAX habe tiefer eröffnet, da eine geringer als erwartete Erholung der deutschen Industrieproduktion auf eine langsamere wirtschaftliche Erholung hingedeutet habe. Die deutsche Industrieproduktion sei im Mai 2020 um 7,8% gestiegen und habe sich damit von dem nach unten revidierten Rückgang von 17,5% im Vormonat erholt. Der heutige Wert sei jedoch hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben, die von einem Anstieg um 10% ausgegangen seien. Während der heutigen Sitzung sei der Index unter die Unterstützungsmarke von 12.623 Punkten eingebrochen. Sollte sich die Stimmung weiter verschlechtern, könnte die Aufwärtstrendlinie getestet werden. Wenn diese Marke durchbrochen werde, könnte sich der Kurs auf die 12.000-Punkte-Marke zubewegen.