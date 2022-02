Ausblick: Nachdem der Index erneut an der Rückeroberung des wichtigen Widerstands gescheitert sei, sei das Chartbild weiter angeschlagen.



Das Long-Szenario: Für eine Verbesserung der charttechnischen Ausgangslage müsste das Börsenbarometer zwingend den Widerstandsbereich zwischen 14.819 und 14.844 hinter sich lassen. Erst oberhalb dieser Hürde hätten die Kurse Raum für eine Erholung bis an die runde 15.000er Marke. Mit einem erfolgreichen Re-Break im Rücken könnte sich anschließend Platz bis zur Volumenspitze bei 15.180 eröffnen. Neue bullishe Impulse kämen jedoch unverändert erst nach einem Sprung über 15.543 bzw. den GD200 in den Markt.



Das Short-Szenario: Nachdem der DAX im vorbörslichen Handel erneut unter Druck komme, sollte nun auf die Volumenspitze bei 14.575 geachtet werden. Würden die Kurse diesen Halt verlieren und auch unter das Tief vom Dienstag bei 14.358 Punkte zurückrutschen, müsste mit einem Test der 14.000er Marke gerechnet werden. Gehe der schief, seien die nächsten Unterstützungen an der Volumenspitze bei 13.950/13.925 sowie darunter am alten Vor-Corona-Top vom 17. Februar 2020 bei 13.795 Zählern zu finden. (24.02.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag startete der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) tief im Minus und drehte anschließend (zumindest vorübergehend) ins Plus, gestern ging es genau andersherum, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bei 14.754 Punkten gestartet, habe sich der DAX zunächst bis auf das Tageshoch bei 14.901 Punkten geschoben. Dieses Niveau hätten die Blue Chips jedoch nicht halten können, sondern hätten über weite Strecken auf dem Level der beiden markanten Verlaufstiefs im Bereich von 14.844 bzw. 14.819 Zählern tendiert. Am späten Nachmittag sei neuer Verkaufsdruck aufgekommen, der die Notierungen unter das wichtige Kurslevel gedrückt habe. Am Ende sei das Börsenbarometer bei 14.631 und damit nur knapp oberhalb des Tiefs vom Montag bei 14.618 aus dem Handel gegangen.