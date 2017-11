Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der DAX sei heute Morgen bei 13.052 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er notiere damit 154 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen und 1 Punkt unter dem TS von gestern Abend.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 13.050 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 13.067/69, die 13.082/84 und die 13.092/94 bzw. die 13.098/13.100 Punkte die ersten relevanten Anlaufziele. Insbesondere im Bereich der 13.085/95 Punkte könnte der DAX Probleme haben weiterzukommen, bzw. er könnte mehrere Anläufe benötigen, das Level von 13.100 Punkten zu überwinden. Im Zweifel schaffe er es auch heute nicht, sich über die 13.100 Punkte zu schieben. Über der 13.100 Punkte-Marke wären die 13.112/14, die 13.127/29 und die 13.136/38 Punkte die nächsten Anlaufziele, die insbesondere bei dynamischen Aufwärtsimpulsen erreichbar wären. Gehe es heute über die 13.136/38 Punkte, so könnte der DAX auch die 13.154/56, die 13.165/67 und die 13.183/85 Punkte erreichen.



Könne sich der DAX heute nicht über der 13.050 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 13.038/36, die 13.024/22 und dann die 13.011/09 Punkte anlaufen. Gehe es heute unter die 13.011/09 Punkte, wären die 12.994/92, die 12.978/76, die 12.962/60 und die 12.944/42 Punkte weitere Anlaufziele auf der Unterseite. Bei dynamischen Abgaben könnten auch die 12.928/26, die 12.909/07 und die 12.889/87 Punkte erreicht werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 13.063/79/90/98 als auch bei 13.106/13/37/61/72 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 13.223/57/64/80 als auch bei 13.302/31 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 13.035 als auch bei 12.989/60/37/07 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.883/69/54/27/15 als auch bei 12.793/78/46/06 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



13.092 (13.129) bis 12.994 (12.960) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (21.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.898 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Vorbörslich sei es zu weiteren Rücksetzern gekommen, die die Eröffnung deutlich unterboten hätten. Mit Aufnahme des Xetra-Handels hätten die Bullen wieder übernommen. Der DAX habe sich in dynamische Impulsen erst in Richtung der 13.000 Punkte bewegen und nach einer Konsolidierung am Nachmittag dann weiter bis fast zum TH von Freitag laufen können. Damit sei die negative Vorbörse egalisiert worden und der Index sei mit einem Plus von über 60 Punkten aus dem Xetra-Handel gegangen. Nachbörslich sei es dann in einer engen Box seitwärts gegangen. Der DAX sei bei 13.053 Punkten, und damit knapp unter dem Xetra-Schluss, aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit einem Überschreiten der 13.071/73 Punkte weiter an die 13.082/84 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich am Nachmittag eingestellt, das Anlaufziel sei knapp überschritten worden. Das Setup habe damit gegriffen. Die Rücksetzer seien mit einem Unterschreiten der die 12.867/65 Punkte weiter bis an das nächste Anlaufziel bei 12.858/56 Punkten gegangen. Diese Marke sei exakt getroffen worden.TH: 13.087 (Vortag: 13.091)/ TT: 12.856 (Vortag: 12.967)/ Xetra-Schluss: 13.055 (Vortag: 12.994)/ Range: 231 Pkte (Vortag: 124 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 13.031/13.087/ Tief: 12.865/12.856Der DAX habe sich gestern deutlich erholen können. Die Bewegung sei allerdings eher als technische Reaktion zu interpretieren. Nach wie vor gelte. dass sich der DAX per Tagesschluss über die EMA20 schieben müsse, um weiteres Potenzial auf der Oberseite zu realisieren. Diese Linie verlaufe aktuell bei 13.190 Punkten. Gelinge es dem DAX, dieses Level zu überwinden und am Folgetag zu bestätigen, so könne er ohne weiteres neue Hochs anlaufen. Solange es ihm auf der Oberseite aber nicht gelinge, sich per Tagesschluss (TS) über die 13.190 Punkte zu schieben, solange bestehe die Möglichkeit, dass neue Tiefs ausgebildet werden könnten. Diese könnten sich bei 12.850 als auch bei 12.720 Punkten konstituieren. Gehe es unter die 12.720 Punkte, insbesondere auf TS Basis, könnten übergeordnet auch noch die 12.500/470 Punkte erreicht werden. Hier bestehe dann die Chance, dass sich größere Erholungen ausbilden würden.