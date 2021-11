Der DAX werde weiterhin innerhalb der Spanne von 15.980 bis 16.060 Punkten gehandelt. Der Index sei heute unter die 16.000-Punkte-Marke gefallen und habe die untere Grenze der Spanne getestet. Den Bullen sei es jedoch gelungen, diesen Bereich zu verteidigen, und der DE30 habe sich von den heutigen Tagesverlusten erholt. Infolgedessen würden die technischen Aussichten für den DAX unverändert bleiben - ein Ausbruch aus der aktuellen kurzfristigen Handelsspanne werde die Richtung der nächsten großen Bewegung bestimmen. Sollte die Unterstützung bei 15.980 Punkten unterschritten werden, könnte sich der Rückgang verstärken und den Bereich von 15.835 Punkten erreichen, wo die untere Grenze der lokalen Marktgeometrie zu finden sei.



adidas habe für das dritte Quartal einen Betriebsgewinn von 672 Mio. Euro (Erwartung: 679 Mio. Euro) und einen Nettogewinn aus fortgeführten Aktivitäten von 479 Mio. Euro (Erwartung: 486 Mio. Euro) gemeldet. Der Umsatz habe 5,75 Mrd. Euro (Erwartung: 5,75 Euro) erreicht, wobei die Region EMEA mit 2,25 Mrd. Euro den größten Beitrag geleistet habe, gefolgt von Nordamerika (1,4 Mrd. Euro) und China (1,1 Mrd. Euro). adidas habe die Prognosen für die Gewinnmarge für das Gesamtjahr gesenkt und erwarte nun eine Bruttomarge von 50,5-51,0%, die zuvor bei rund 52% gelegen habe, sowie eine operative Gewinnmarge am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne (9,5 bis 10,0%).



Infineon habe für das vierte Quartal des Geschäftsjahres (Kalenderquartal 3) einen Umsatz von 3,01 Mrd. Euro gemeldet, was einem Anstieg von rund 10% gegenüber dem Vorquartal entspreche und über der Marktschätzung von 2,93 Mrd. Euro liege. Das Segmentergebnis sei im Quartalsvergleich um 24% auf 616 Mio. Euro (Erwartung: 560 Mio. Euro) gestiegen, während das bereinigte Ergebnis je Aktie von 0,27 Euro in Q3 auf 0,41 Euro gestiegen sei. Infineon erwarte für das gesamte Geschäftsjahr 2022 (4. Quartal 2021 bis 3. Quartal 2022) einen Umsatz von 12,7 Mrd. Euro und eine Segmentergebnismarge von rund 21%, gegenüber der bisherigen Prognose von 20%.



Siemens Energy habe die Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2021 (4. Quartal 2020 bis 3. Quartal 2021) bekannt gegeben. Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 560 Mio. Euro (Erwartung: -534 Mio. Euro) gemeldet. Der Umsatz sei um 3,6% auf 28,48 Mrd. Euro (Erwartung: 28,66 Mrd. Euro) gestiegen, während der Auftragseingang um 2,9% auf 33 Mrd. Euro zurückgegangen sei. Der bereinigte EBITDA-Verlust habe sich von 1,54 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2020 auf nur noch 12 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021 verringert. Siemens Energy erwarte für das Geschäftsjahr 2022 ein organisches Umsatzwachstum von -1 bis +3%. (10.11.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der schlechteren Stimmung an der Wall Street gestern und in Asien heute, starteten die wichtigsten europäischen Aktienindices wenig verändert in den heutigen Handel, so die Experten von XTB.Im weiteren Verlauf habe sich die Stimmung jedoch eingetrübt und die meisten Blue-Chip-Indices Europas hätten nachgegeben. Das Ausmaß der Rückgänge sei jedoch recht gering gewesen, und in vielen Fällen hätten sich die Indices bereits wieder erholt. Die um 14:30 Uhr anstehenden US-Verbraucherpreisdaten seien die wichtigste makroökonomische Veröffentlichung des Tages und sollten sowohl von Devisen- als auch von Aktienhändlern aufmerksam verfolgt werden.