China gehe derzeit so rabiat gegen die Ausbreitung gegen das Virus vor wie zu Beginn der Pandemie. Peking habe die Finanzmetropole Shanghai zu einem großen Teil abgeriegelt. Millionen Menschen dürften ihr Zuhause nicht mehr verlassen, noch nicht einmal zum Einkaufen. Das müssten sie kontaktlos erledigen.



Wer kein Homeoffice machen könne, für den würden strenge Regeln am Arbeitsplatz gelten. Die Kontakte dort sollten so gering wie möglich gehalten werden.



China fahre seit Beginn der Pandemie eine No-Covid-Strategie, allerdings gerate diese bei der hochansteckenden Omikron-Variante BA.2 an ihre Grenzen. Die Folge der Lockdowns seien Produktionsstopps. Das hätten bereits unter anderem Volkswagen, Tesla und Apple zu spüren bekommen.



"China versucht zwar, die ökonomischen Folgen zu begrenzen", so die Experten der Commerzbank. So sei der Hafen der Stadt weiter geöffnet. "Allerdings haben zahlreiche Betriebe ihre Produktion bereits einschränken müssen. Die Sorgen vor einer weiteren Belastung der ohnehin angespannten Lieferketten nehmen zu."



Die No-Covid-Politik Chinas sei ein Unsicherheitsfaktor für die Börse. Zumal Peking eigentlich klar sein müsste, dass immer neue Lockdowns kein Weg aus der Pandemie seien. Das wären Massenimpfungen mit hochwirksamen mRNA-Impfstoffen. Solange aber China an seinem Weg festhalte, bleibe das Risiko von Lieferkettenproblemen und der damit einhergehenden Inflation bestehen.





Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewinnt im frühen Handel 1,2 Prozent auf 14.589 Punkte, was vor allem an der Hoffnung auf positive Gespräche im Ukraine-Konflikt und am sinkenden Ölpreis liegt. Letzteres gehe auf den Corona-Lockdown in China zurück. Doch gerade darin liege ein Problem für die Weltwirtschaft, das noch immens werden könne.Die Ölpreise seien am Montag wegen Nachfragesorgen heftig eingebrochen. Auslöser für die Talfahrt seien harte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in China, die das Wachstum der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt bremsen würden.