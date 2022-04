Ausblick: Mit dem Zugewinn von 0,5% verharre der deutsche Leitindex weiterhin im charttechnischen Niemandsland, auch wenn der DAX nun wieder in Schlagdistanz zur wichtigen Volumenspitze bei 14.550 liege.



Das Long-Szenario: Könne das Börsenbarometer jetzt per Tagesschluss über 14.550 steigen und diesen Break mit weiteren Kursanstiegen bestätigen, wäre im nächsten Schritt ein Hochlauf bis in den Bereich um 14.819/14.844 erforderlich. Sobald auch dort der Ausbruch auf Schlusskursbasis gelinge, könnte ein Sprint an die runde 15.000er Schwelle erfolgen. Darüber wäre dann Platz bis an den GD100 bei 15.181 Zählern, bevor die langfristige 200-Tage-Linie bei 15.407 als Kursziel am Horizont auftauchen würde.



Das Short-Szenario: Drehe der Index hingegen wieder nach unten ab, dürfte ein erster Rücksetzer schon an der 14.200er Marke aufgefangen werden. Darunter sollte das Verlaufstief vom 18. März bei 14.110 stützend wirken, bevor ein Test der runden 14.000er Barriere mit der Volumenspitze direkt darunter infrage kommen könnte. Würden die Kurse dort nach unten durchbrechen, müsste auf die offene Kurslücke vom 16. März bei 13'917 geachtet werden. Eine Etage tiefer würden sich schließlich das Verlaufshoch vom 9. März bei 13.848 und/oder das alte Vor-Corona-Top bei 13.795 als mögliche Haltestellen anbieten. (05.04.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX brauchte am gestrigen Montag lange, um in Fahrt zu kommen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der Index bei 14.504 in die Woche gestartet sei und direkt nach der Eröffnung ein erstes Top bei 14.516 markiert habe, seien die Kurse in der Folge auf das Tagestief bei 14.334 Punkten gefallen. Der 182-Punkte-Absturz sei zunächst jedoch das einzige Highlight eines ansonsten spannungsarmen Handelstages geblieben. Denn bis zum späten Nachmittag hätten die Notierungen um das Vortagsniveau gependelt, bevor in der letzten Handelsstunde ein Kurssprung auf das Tageshoch bei 14.535 gelungen sei. Letztlich hätten sich die Kurse bei 14.518 in den Feierabend verabschiedet.