Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag wurde der DAX vom Personalwechsel auf dem Posten des US-Außenministers maßgeblich beeinflusst, was deutliche Kursabschläge nach sich zog, so die Analysten der Helaba.CharttechnikMit dem gestern vollzogenen, neuerlichen Rebound sei es dem DAX kurzzeitig gelungen, wieder in den Bereich des 21-Tagedurchschnitts (12.336) sowie der unteren Begrenzung des 144er Regressionskanals (ebenfalls 12.336) vorzudringen. Die knapp oberhalb verlaufenden Widerstände in Form des Price-Range-Channels (12.363) sowie eine abwärts gerichtete Strukturprojektion (12.372) seien hingegen nicht in Gefahr geraten. Letztlich seien die Hürden für den Index zu groß gewesen, sodass an der Tageskerze ein ausgeprägter Docht entstand und gleichzeitig ein Test einer abwärts gerichteten Gann-Linie (12.215) vollzogen worden sei. Auf letztgenannten Support werde es heute erneut ankommen. Sollte dieser nicht verteidigt werden können, wäre der Weg bis zunächst auf 12.060 Punkte nach unten frei. (15.03.2018/ac/a/m)