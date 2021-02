Carsten Spohr, der Vorstandsvorsitzende der Lufthansa, habe gesagt, dass das Unternehmen die Verträge mit den Flugzeugherstellern Airbus und Boeing neu verhandeln würde. Die Lufthansa wolle einige der großen Flugzeugbestellungen auf kleinere Jets umstellen, da die Fluggesellschaft nicht mehr so viel Business-Class-Kapazität benötige. Die Lufthansa erwarte, dass sich der Flugverkehr im Sommer auf 40 bis 60% des Niveaus von 2019 erholen werde.



Laut einem Bericht des Manager Magazins sei Zalando daran interessiert, von ProSiebenSat (ISIN DE000PSM7770 / WKN PSM777) eine Beteiligung an Flaconi, dem Online-Händler für Schönheitsprodukte, zu erwerben. ProSiebenSat habe Anfang der Woche bekannt gegeben, dass es nach Käufern suche. Der Anteil könnte bis zu 800 Millionen Dollar wert sein. Das Manager Magazin habe jedoch nicht angegeben, woher die Nachricht gekommen sei, und die beteiligten Unternehmen hätten es abgelehnt, die Nachricht zu kommentieren, als sie von Bloomberg angesprochen worden seien.



thyssenkrupp und Salzgitter hätten mit witterungsbedingten Unterbrechungen zu kämpfen. Salzgitter habe eine höhere Gewalt angekündigt, während thyssenkrupp letzte Woche gewarnt habe, dass Kunden sich auf Störungen einstellen sollten. Die Störungen würden sich auf den Bahntransport und die Lieferketten beziehen.



Einschätzungen von Analysten:



Die Deutsche Börse (ISIN DE0005810055 / WKN 581005) sei von der Credit Suisse auf "outperform" hochgestuft worden. Das Kursziel sei auf 160 Euro gesetzt worden.



Delivery Hero sei bei Morgan Stanley mit "overweight" bewertet worden. Das Kursziel sei auf 160 Euro gesetzt worden. (16.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Westeuropa notieren am Dienstag überwiegend flach, so die Experten von XTB.Die über Nacht erzielten Gewinne seien vor dem Start der europäischen Kassasitzung nach den Berichten, die auf ein mögliches Wiederaufflammen der Handelsspannungen zwischen China und den USA hingedeutet hätten, wieder abgebaut worden.Die ZEW-Indices für Februar seien um 11:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Bericht habe sich als viel besser als erwartet erwiesen, da die Konjunkturerwartungen von 61,8 auf 71,2 Punkte angestiegen seien. Der Markt habe einen Rückgang auf 60 Punkte erwartet. Der Index zur Einschätzung der aktuellen Lage sei von -66,4 auf -67,2 Punkte (Erwartung: -66,5 Punkte) gefallen. DAX sei gestern von der Unterstützung bei 14.080 Punkten abgeprallt und habe während der heutigen asiatischen Handelsstunden erneut den Bereich um die 14.150 Punkte getestet. Den Bullen sei es jedoch nicht gelungen, den Bereich zu durchbrechen und ein Pullback habe begonnen. Im Gegenzug sei bei 14.150 Punkten ein Doppeltop-Muster ausgebildet worden. Der Index sei später gefallen und habe die Nackenlinie des Musters bei den oben erwähnten 14.080 Punkten getestet. Der Rückgang sei im Bereich von 14.070 Punkten durch den SMA50 gestoppt worden.Sollte sich der Index über die Hochs bei 14.150 Punkten erholen, wäre das kurzfristige bärische Setup ungültig. Sollte die Abwärtsbewegung wieder aufgenommen werden und der Index unter 14.080 Punkte fallen, könnte das Ziel des Doppel-Tops erreicht werden. In einem solchen Szenario könnte der Index in Richtung des Bereichs von 14.015 Punkten fallen. Man sollte beachten, dass die untere Grenze der Overbalance-Struktur und der SMA200 ebenfalls in der Nähe zu finden seien.