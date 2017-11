Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Obwohl der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Aufwärtsgap in den gestrigen Handelstag startete, sorgte der Schwächeanfall im späten Handel für einen faden Beigeschmack, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zunächst unterstreiche der Test der Widerstände aus der 200-Stunden-Linie (akt. bei 13.185 Punkten) sowie dem Hoch vom 21. November (13.209 Punkte) nochmals die Bedeutung der zuletzt von den Analysten angeführten Schlüsselzone. Im Anschluss stelle der erneute Rückfall unter die 38-Tages-Linie (akt. bei 13.102 Punkten) bzw. das vollständige Schließen der Kurslücke vom Tagesauftakt einen psychologischen Belastungsfaktor dar.



Losgelöst von dieser kurzfristigen Betrachtung könnten es sich technisch motivierte Anleger derzeit einfach machen: Während bei den deutschen Standardwerten oberhalb der oben genannten Hürden bei gut 13.200 Punkte eine kleine Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von gut 300 Punkten abgeschlossen wäre, gelte es auf der Unterseite weiterhin, die Bastion bei gut 12.900 Punkten zu verteidigen. Ansonsten wäre wiederum eine nicht ganz idealtypische Schulter-Kopf-Schulter-Formation komplettiert, was das zuletzt genannte Level zu der Demarkationslinie schlechthin mache. (30.11.2017/ac/a/m)