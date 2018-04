Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte den markttechnisch wichtigen Bereich bei 11.800 bis 12.000 Punkten in der letzten Zeit oft verteidigen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.



Zeitgleich hätten deutsche Aktien im Vergleich zu US-Aktienindices eine relative Stärke aufgebaut. Vor allem Autobauer hätten deutlich zulegen können. Die Daimler AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) beispielsweise habe aktuell ein KGV von 7,3 für 2018 und eine Dividendenrendite von 5,3%. Dies lasse die "Old Economy" angesichts des derzeitigen Abgabedrucks bei US-Technologiewerten positiv dastehen. Dort wiederum hätten der Datenskandal bei Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) und die negativen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) belastet. Damit stünden die Stars der letzten Jahre unter Druck. Die Angst vor einer stärkeren Regulierung verunsichere die Investoren angesichts offener Fragen nach der Datensicherheit und einer höheren Besteuerung für diese Unternehmen. In dieser Phase würden die hohen Bewertungen, wie im Falle von Amazon.com mit einem 300er-KGV, belastend wirken. Es dürfte sich nicht nur um eine kleine Korrektur bei den Technologiewerten, sondern vielmehr eine Neubewertung der vorher jahrelang gehypten Geschäftsmodelle handeln. Die daraus resultierende Unsicherheit dürfte noch einige Zeit anhalten und den DAX relativ besser dastehen lassen. (04.04.2018/ac/a/m)