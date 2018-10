Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche kam es nach neuen Jahrestiefs zu einer Erholungsphase, der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte schwungvoll bis 11.848 Punkte ansteigen und damit den Bereich der Nackenlinie der übergeordneten SKS erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Von dort aus sei der Index wieder deutlich nach unten hin abgeprallt und habe den Handelstag nahe der Wochentiefs beendet. Vorbörslich deute sich für den Wochenstart eine freundliche Handelseröffnung an.



Mit dem bärischen Rebound sei letzte Woche das Verkaufssignal der SKS zunächst bestätigt und die Mindestanforderungen an die Kurserholung erfüllt worden. Damit könnte grundsätzlich ein Rückfall auf neue Jahrestiefs im Bereich bei 11.390 bis 11.410 Punkten erfolgen. Anschließend wären optional nochmals Erholungen möglich. Unterhalb von 11.390 wäre direkt Platz bis 11.200. Gehe es im heutigen Handel wieder über 11.700, wäre zunächst noch ein zweiter Rücklauf bis 11.850 - 11.900 Punkte denkbar, dem dann ein Abwärtswelle auf neue Tiefs folgen könne. Oberhalb von 11.910 würden die Bullen per Stundenschluss weitere Erholungschancen bis 12.040 Punkte erhalten. (22.10.2018/ac/a/m)