Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich auch am Tag nach der EZB-Sitzung weiter auf Talfahrt und verliert erneut mehr als ein Prozent, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Die Angst vor schnell steigenden Zinsen sowie die düsteren Prognosen der Notenbank für Inflation und Konjunkturentwicklung würden die Anleger weiter abschrecken. Inzwischen befinde sich der Leitindex nur noch knapp über der 14.000er-Marke.



Bereits am Donnerstag sei der Markt von EZB-Chefin Christine Lagarde auf dem falschen Fuß erwischt worden. Hinzu kämen nun noch schwache Vorgaben aus den USA. Angesichts der zahlreichen Risikofaktoren für die Börse sei es da kein Wunder, dass die Bären vorerst am Ruder bleiben würden. (10.06.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >