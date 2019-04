Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FrankfurtParis (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) führt die Entscheidung an der Horizontalen bei ca. 11.850/11.868 herbei, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Entscheidung falle nicht an einem Tag, auch nicht innerhalb einer Woche, sondern eher auf Monatsschlussbasis. Das DAX Momentum liege aktuell klar auf Seiten der Bullen.



Der DAX sei an der oberen schwarzen Eindämmungslinie im Umfeld von 12.000 zum Stehen gekommen. Unter der schwarzen Eindämmungslinie (11.995) sei der DAX empfänglich für Konsolidierungen bis 11.975/11.970 (PP+IKH/h1) sowie bis 11.910 (Vorgängertief einer Flagge). Über der schwarzen Eindämmungslinie und über 12.000 wäre 12.150 das zu verfolgende "161 % Ziel" Tagesziel. Unter 11.300 gäbe es hingegen Verkaufssignale. (05.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



