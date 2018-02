Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die Aktienkurse sich am Dienstag noch erholt hatten, kam es gestern wieder zu Abwärtsdruck, so die Analysten der Helaba. DAX auch nicht auf weiteren Rückenwind seitens der konjunkturellen Datenveröffentlichungen bauen können, denn die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindices hätten per saldo unterhalb der Erwartungen gelegen. Zudem hätten die negativen Vorgaben aus den USA den Handelsbeginn belastet und der sich abschwächende Euro habe dazu kein ausreichendes Gegengewicht in die Waagschale legen können. Der deutsche Leitindex habe gestern 0,14% verloren und sei bei 12.470,49 Punkten aus dem Handel gegangen. Die Gewinnerliste sei von der Deutschen Börse ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) (+2,85%) angeführt worden. Die Deutsche Börse habe zwar 2017 die eigenen gesteckten Ziele verfehlt, eine höhere Dividende habe aber für Nachfrage nach den Anteilsscheinen gesorgt.CharttechnikDer DAX sei daran gescheitert, die Hürden in Form einer Strukturprojektion sowie der unteren Begrenzung des Price-Range-Channels bei 12.482/12.520 Punkten zu überwinden. Entsprechend seien weder das 38,2%-Retracement noch die 200-Tageslinie ernsthaft ins Visier genommen worden. Nicht zuletzt daran lasse sich erkennen, dass dem deutschen Leitindex offensichtlich die Kraft fehle, um sich aus der aktuell etablierten Schiebezone nach oben abzusetzen. Auch das Bild bei den Indikatoren unterstreiche diesen Eindruck. So notiere der CCI weiterhin unterhalb der Nulllinie, der CMO zeige mit einem Wert von -19 sogar Richtung Süden. (22.02.2018/ac/a/m)