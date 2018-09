Der Deutsche Aktienindex habe den Xetra-Handel am Freitag mit einem Plus von 0,85 Prozent bei 12.430,88 Punkten beendet. Das Rekordhoch liege bei 13.596,89 Punkten. Das Handelsvolumen habe starke 12,183 Mrd. Euro betragen. Der XDAX habe um 22:15 Uhr mit 12.410,62 Punkten notiert und der FDAX an der EUREX mit 12.393,00 Punkten geschlossen. Der Dow Jones habe den Handel mit 26.743,950 Punkten beendet und die neue Rekordmarke liege bei 26.769,16 Punkten. Der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe zum Handelsschluss bei 7.531,07 Punkten notiert und der Rekordstand betrage 7.691,10 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 habe mit 2.929,67 Punkten geschlossen und der neue Rekordstand liege bei 2.940,91 Punkten. Der Euro habe nach US-Börsenschluss bei 1,1749 US-Dollar notiert. Eine Feinunze Gold sei am Spotmarkt für 1.200,04 US-Dollar zu haben gewesen und Rohöl der Nordseesorte Brent habe zum US-Handelsschluss im November-Kontrakt 78,80 US-Dollar das Fass gekostet. Der Euro-Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) habe am Freitag an der EUREX mit 159,06 Punkten geschlossen. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen liege aktuell bei 0,46 Prozent. Der Spread zwischen den zehnjährigen deutschen Bundesanleihen und zehnjährigen US-Staatsanleihen (3,06 Prozent Rendite) liege derzeit bei 260 Basispunkten.



Die Bundesfinanzagentur begebe am Montag im Rahmen einer Aufstockung Geldmarktinstrumente (Bubil) mit einer sechsmonatigen Laufzeit und mit einem Volumen von 2,0 Mrd. EUR, sowie am Mittwoch im Rahmen einer Aufstockung Kapitalmarktinstrumente (Bund) mit einer zehnjährigen Laufzeit und einem Volumen von 3,0 Mrd. EUR.



Das Prinzip der Verdrängung



"Der menschliche Abwehrmechanismus der Verdrängung scheint auch das Börsengeschehen befallen zu haben", so Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. "Sich zuspitzende globale Krisen, Handelskonflikte, Ereignisse wie der Brexit und steigende Zinsen in den USA werden derzeit offenbar ausgeblendet. Die neu erzielten Rekorde beim Dow Jones und S&P 500 könnten jedoch vor dem Zinsentscheid am Mittwoch wieder abverkauft werden", führe Friczewsky aus. (24.09.2018/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte die Erholung der letzten Handelstage bei deutlich höheren Volumina fortsetzen, so die Experten von LYNX Broker.Via Xetra und Börse Frankfurt sei das bisher höchste Handelsvolumen dieses Jahres erreicht worden. Insgesamt hätten die Aktienmärkte in Europa und den USA satte Kursgewinne verbuchen können. An der Wall Street hätten die beiden US-Leitindices Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) neue Rekorde erreicht. Die Sorgen um den Handelskonflikt mit China seien scheinbar verblasst.