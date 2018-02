Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der erste Monat ist um. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) stieg von 12.918 bis 13.189, wobei er in der Spitze auch schon bei 13.597 war, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.



Seit dem Fehlausbruch bei 13.525 sei der DAX jeden Tag gefallen, doch die Unterstützung 13.180/13.135 habe bisher standgehalten. So gehe es am 1. Februar wahrscheinlich weiter.



Der XDAX (ISIN: DE000A0C4CA0, WKN: A0C4CA) laufe seit Stunden in die Spitze einer Verkeilung hinein, habe aber bisher den nach oben zu bevorzugenden Ausbruch nicht vollziehen können. Das ändere sich heute. Der DAX starte bei 13.250,60 Punkten höher als er gestern geschlossen habe. Der DAX sei wahrscheinlich von 13.180/13.170 zu einem Rebound bis 13.425 fähig. Das erste Tagesziel der Oberseite sei heute 13.260/13.270. Ausgehend von 13.260/13.270 könne es schwächere Phasen geben, z. B. den "Gap fill", die Auffüllung der Kurslücke bei 13.190. Unterstützend wirke 13.180 und 13.170 sowie 13.137. Oberhalb von 13.270 käme es zum Kaufsignal für das Tagesziel 13.385. (01.02.2018/ac/a/m)