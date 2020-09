Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die von uns geäußerten Zweifel an der Nachhaltigkeit der am Montag vollzogenen Anstiegsbewegung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erwiesen sich postwendend als berechtigt, berichten die Analysten der Helaba.



Der DAX sei wieder deutlich unter die 13.000er Marke abgetaucht, nachdem sich die Sorgen um den Brexit wieder verstärkt gemacht hätten. Hinzu gekommen sei eine neuerliche Schwäche bei den Technologiewerten. Möglicherweise sei auch dem Einen oder Anderen bewusst geworden, dass sich der September in der Vergangenheit als schwieriger Börsenmonat herauskristallisiert habe. Auch könne davon ausgegangen werden, dass der in der kommenden Woche auf der Agenda stehende, dreifache Verfalltermin an der Eurex bei Neuengagements oder möglichen Positionsabsicherungen bereits eine Rolle spiele.



Die steigende Vola, vorhandene Risiken wie der Brexit sowie die Suche nach sicheren Häfen unterstreiche die Annahme, dass die Aktienmärkte für Rücksetzer anfällig bleiben würden. Der bereits erwähnte, näher rückende Verfall am Terminmarkt trage zudem dazu bei, dass verstärkt Kursverwerfungen zu beobachten seien. An der charttechnischen Beurteilung habe sich indes nichts geändert. Die Range-Begrenzungen bei 12.800/13.200 würden intakt bleiben. Auf der Unterseite seien Supports zudem bei 12.913 (Pivot) und 12.845 (Struktur) zu finden. Auf der Oberseite würden die Marken bei 13.034 und 13.127 als Widerstand wirken. (09.09.2020/ac/a/m)

