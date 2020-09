Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach einem guten Spiel soll man ruhen: Diese alte Skat-Weisheit nahm sich der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zu Herzen und konsolidierte die Kursgewinne vom Wochenauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Aktienbarometer habe dabei einen "inside day" mit geringer Schwankungsbreite von lediglich gut 120 Punkten ausgebildet. Der beschriebene Innenstab wäre bei einem Anstieg über das Hoch vom Montag bei 12.873 Punkten nach oben aufgelöst. Aus charttechnischer Sicht diene eine erfolgreiche Weichenstellung als Katalysator eines Bewegungsimpulses in Richtung der Marke von 13.000 Punkten. Auf diesem Niveau werde es dann ernst. Schließlich lauere hier die Abwärtskurslücke vom 21. September (12.999 zu 13.116 Punkte). Ein Schließen dieses Gaps würde die Abrisskante vom Auftakt der Vorwoche negieren und dem Aktienbarometer somit eine nachhaltige Perspektive geben. Auf der Unterseite komme indes einer weiteren Kurslücke - nämlich dem jüngsten Aufwärtsgap (12.623 zu 12.660 Punkte) eine Schlüsselrolle zu. Diesen Kursbereich ohne Notierung könnten Anleger derzeit als Stop-Loss heranziehen. Wenngleich heute eine schwächere DAX®-Eröffnung zu erwarten ist, so fasst unsere gestrige Überschrift: "Zwei Gaps - zwei Botschaften" die charttechnische Ausgangslage der deutschen "blue chips" doch weiter sehr gut zusammen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (30.09.2020/ac/a/m)

