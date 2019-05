Ausblick: Trotz des steilen Anstiegs seien die Bullen beim DAX noch nicht über dem Berg. Die Korrektur vom Freitag deute bereits an, dass ein Ausbruch über 12.456 Punkte auch im zweiten Anlauf nicht ohne weiteres möglich sein dürfte.



Die Long-Szenarien: Unterhalb von 12.200 Punkten dürfte der Wert jetzt erneut an die Unterstützung bei 12.104 Punkten zurücksetzen. Ausgehend von der Marke sollte ein weiterer Ausbruchsversuch über 12.319 Punkte starten. Werde die Marke durchbrochen, käme es zu einer Kaufwelle bis 12.435 und 12.456 Punkte. Dort könnte sich allerdings eine weitere mehrtägige Korrektur anschließen. Ein Anstieg über die Barriere hätte dagegen eine Aufwärtsbewegung bis 12.597 Punkte zur Folge.



Die Short-Szenarien: Abgaben unter 12.104 Punkte wären dagegen bearish zu werten. In diesem Fall wäre der Anstieg neutralisiert und ein Rücksetzer bis 12.000 Punkte zu erwarten. Darunter würde die Unterstützung bei 11.865 Punkten wieder in den Fokus rücken. Sogar ein Bruch der Marke und ein kurzzeitiges Abtauchen bis 11.726 Punkte wäre in der Folge möglich, ehe der DAX von dort in Richtung 12.456 Punkte durchstarten könnte. (20.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Erholungsrally der letzten Monate trieb den DAX Ende April bis an den Zielbereich bei 12.456 Punkten, ehe es auf diesem Niveau zu einem scharfen Einbruch kam, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nach einer Verkaufswelle unter die Unterstützungen bei 12.200 und 12.104 Punkten habe der Wert den Support bei 11.865 Punkten erreicht. Diese Haltemarke habe von den Bullen in der vergangenen Woche verteidigt werden können und direkt im Anschluss eine steile Aufwärtsbewegung starten. Diese habe über die 12.200 Punkte-Marke zurück und an den kurzfristigen Widerstand bei 12.319 Punkten geführt. Allerdings sei ein erster Ausbruchsversuch über die Hürde misslungen.