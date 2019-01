Ausblick: Zunächst dürften die Bullen die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Ob sich daraus jedoch eine nachhaltige Trendwende entwickeln könne, sei aktuell noch fraglich.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von10.550 Punkten hätte der DAX jetzt zunächst die Gelegenheit, die kurzfristige Erholung bis 10.686 Punkte fortzusetzen. Dort könnten die Verkäufer allerdings bereits wieder zuschlagen. Sollte jedoch ein Anstieg über die Marke gelingen, dürfte der DAX ein Abwärtsgap von Ende Dezember schließen und in der Folge bis 10.762 Punkte ansteigen. Darüber wäre der Weg bis an den Widerstand bei 10.850 Punkten frei.



Die Short-Szenarien: Würden sich die Bären dagegen mit einem Bruch der untergeordneten Unterstützung bei 10.500 Punkten zurückmelden, wäre die Erholung zunächst unterbrochen und ein Rücksetzer bis 10.400 Punkte zu erwarten. Dort könnte ein weiterer Anstieg starten. Breche der DAX dagegen auch unter diese Marke ein, käme es bereits zu einem weiteren Test der Unterstützungszone von 10.279 bis 10.300 Punkten. Hier könnte es nach einer Bodenbildungsphase zu einem weiteren Anstieg kommen. Abgaben unter 10.279 Punkte dürften dagegen zu einem Einbruch bis 10.174 Punkte führen. (02.01.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die vergangenen Wochen waren beim DAX von einer massiven Verkaufswelle geprägt, die den Index nach dem Scheitern am zentralen Widerstand bei 11.726 Punkten in die Tiefe riss, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Insbesondere im Dezember habe sich der Abverkauf beschleunigt und mit dem Bruch der Unterstützungen bei 11.051 und 11.009 Punkten für starke Verkaufssignale gesorgt. In der Spitze sei der DAX in dieser Phase bis 10.279 Punkte zurückgefallen und habe damit eine kurzfristige charttechnische Zielmarke erreicht. Ausgehend von dieser Marke sei es jedoch zu einer Erholung gekommen, die sich am letzten Handelstag des Vorjahres zu einer starken Aufwärtsbewegung ausgewachsen sei. Diese habe den Wert wieder an die frühere Unterstützung bei 10.550 Punkten geführt.