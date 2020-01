Der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) als Angstbarometer sei gestern von 15,97 auf 15,05 zurückgegangen, so dass das am Vortag durch das Überschreiten des 200-Tage-SMA und dem 200-Tage-EMA ausgelöste Kaufsignal in Frage zu stellen gewesen sei. Angesichts der heute zu erwartenden Kursverluste am deutschen Aktienmarkt würden wohl die beiden genannten Averages (15,69/15,72) und zudem die 100- und 144-Tagelinien (15,63/15,82) einem neuerlichen Test unterzogen. Die weitere Entwicklung an den Märkten werde wesentlich davon geprägt sein, wie die USA auf den iranischen Raketenangriff reagieren würden.



In der Spitze habe sich der DAX gestern bis zur Marke von 13.284 Zählern vorgearbeitet. Im Zuge dessen sei die Mittellinie des Time Series Channels kurzzeitig überwunden worden, bevor der Leitindex wieder den Rückwärtsgang eingelegt habe. Letztgenannte Entwicklung habe indes nicht überrascht, da bereits zuvor das Momentum unterhalb der Nulllinie notiert habe, der Langfrist-MACD negativ zu werten gewesen sei und bei den DAX-Werten bereits erste Strukturschwächen auszumachen gewesen seien.



Heute drohe der DAX deutlicher unter die für den tertiären Trend relevante 21-Tagelinie (13.213) und den für den mittelfristigen Trend bedeutsamen 55-Tage-Durchschnitt (13.115) abzurutschen. Auch die bei 13.123 Zählern verlaufende, obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke stünde damit im Risiko. Die nächsten Supports wären dann in Form der auf das Tief bei 11.266 Zählern zurückgehenden Aufwärtslinie (13.029) und eines langfristigen Fractal Moving Averages (12.997) zu finden. Weitere relevante Marken würden sich bei 12.943, 12.886, 12.830 und 12.801 Punkten definieren lassen. (08.01.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag gelang dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Fortsetzung der tags zuvor begonnenen Erholungsbewegung, berichten die Analysten der Helaba.Das Tageshoch sei bei 13.284 Zählern markiert worden, der Schlusskurs habe bei 13.226,83 Punkten gelegen. In den kommenden Tagen werde sich zeigen müssen, in welcher Verfassung sich der deutsche Markt befinde, zumal die Stimmung nach den jüngsten Entwicklungen in der Golf-Region jederzeit weiter eskalieren könne. Bereits gestern habe die Nachrichtenagentur "Fars" hochrangige Sicherheitsbeamte mit der Aussage zitiert, dass der Iran 13 Rache-Szenarien als Reaktion auf die Tötung des Generals Soleimani prüfen würde. Dieser Aussage seien bereits Taten gefolgt, denn der Iran habe die US-Truppen im Irak angegriffen. Zunächst habe es geheißen, dass keine Toten zu beklagen seien. Im iranischen Fernsehen sei jedoch von 80 "amerikanischen Terroristen" die Rede, die getötet worden seien.