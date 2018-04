DAX: Ziel 200-Tages-Linie

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wenn sich Investoren trotz der Ereignisse des Wochenendes auf die charttechnische Situation an den Aktienmärkten fokussieren, so steht beim DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unverändert das Anfang April gerissene Gap (12.011 zu 12.136 Punkte) zu Buche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Mit dieser Kurslücke sei den deutschen Standardwerten gleichzeitig auch die Rückkehr in den im Februar 2016 etablierten Aufwärtstrend (akt. bei 12.186 Punkten) gelungen. Diese Weichenstellung sorge nach Erachten der Analysten unverändert für charttechnischen Rückenwind, zumal die meisten quantitativen Indikatoren (z.B. RSI, MACD) aktuell freundlich zu interpretieren seien. Unter dem Strich würden deshalb weiter die Erholungschancen überwiegen. Das Hoch vom 26. Februar (12.601 Punkte) stecke dabei ein erstes Etappenziel ab. Knapp darüber verlaufe dann mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 12.660 Punkten) allerdings eine deutlich massivere Barriere.

Auf der Unterseite diene der Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 12.300 Punkten) als erste Unterstützung. Charttechnisch bedeutender ist allerdings der oben genannte Haussetrend, während ein Schließen der angeführten Kurslücke unserer konstruktiven Sicht endgültig die Grundlage entziehen würde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (16.04.2018/ac/a/m)