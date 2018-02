Nach Ansicht von Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck, kehre in vielerlei Hinsicht wieder etwas mehr Normalität zurück: in Sachen Volatilität, hinsichtlich der Geldpolitik und in Bezug auf die Konjunkturdaten. "Der Übergang zu mehr Normalität dürfte von umso mehr Marktvolatilität begleitet werden, je schneller er voranschreitet." Mit größeren Korrekturen rechne Greil aber nicht. "Die aktuell wieder volatilere Verschnaufpause ist gesund für die Märkte."



Laut Chris-Oliver Schickentanz von der Commerzbank dürften die Aktienmärkte in ihrer eher unentschlossenen Stimmung verharren. "Vor den brisanten italienischen Wahlen und den US-Arbeitsmarktdaten werden sich die Anleger wohl nicht neu positionieren." Auch Claudia Windt von der Helaba weise auf die Italien-Wahlen und außerdem das Ergebnis der SPD-Mitgliederbefragung hin, das am Sonntag bekannt gegeben werde. "Deutschland und Italien befinden also am gleichen Tag darüber, ob eine stabile Regierung gebildet werden kann." In Italien stünden die Chancen für die Lega Nord - im Rahmen eines rechten Bündnisses - gut. "Das dürfte für eine erhöhte Volatilität des Euro ausreichen."



Wie Christian Henke von IG erläutere, seien durch den Kursrutsch zuletzt einige wichtige charttechnische Unterstützungen in Bedrängnis geraten. "Dazu zählen der seit Februar 2016 intakte Aufwärtstrend bei momentan 12.050 Punkten, die psychologische Marke bei 12.000 sowie die waagerechte Trendlinie bei 11.860/11.910 Punkten." Erst kürzlich seien die genannten Chartmarken verteidigt worden, zudem sei die Rückeroberung des ehemaligen Rekordhochs bei 12.390 Zählern von April 2015 gelungen.



Könne sich der DAX davon nachhaltig nach oben entfernen, wäre das einstige Allzeithoch bei 12.951 Punkten von Ende Juni 2017 die nächste Anlaufstelle. Davor liege im mittelfristigen Chart der einfache 40-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 12.740 Zählern. "Bei einem Schlusskurs oberhalb der Bestmarke könnte es dann in Richtung der "runden" Zahl bei 13.000 Zählern gehen", stelle Henke fest. Ein Rutsch unter den Unterstützungsbereich bei 11.860/12.050 Punkten sollte dagegen nach Möglichkeit vermieden werden.



Christian Schmidt von der Helaba habe schon am Freitag auf den bei 12.441 Zählern verlaufenden LMA (Lower Moving Average) hingewiesen. "Einmal mehr wurde die Bedeutung dieser Marke augenscheinlich", erkläre der Charttechniker. Mit dem Tagestief sei diese Marke lediglich um zehn Punkte unterschritten worden. Der anschließende Impuls nach oben habe zudem für einen Test einer bei 12.482 Zählern verlaufenden Strukturprojektion sowie der unteren Begrenzung des Price-Range-Channels (12.500) gesorgt. Damit einhergehend habe sich auch das Bild bei den Indikatoren verbessert. "Dennoch sollte nicht vergessen werden, dass der übergeordnete Abwärtstrend sowie die "große Konsolidierung" intakt sind", stelle Schmidt fest. (26.02.2018/ac/a/m)







FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Zumindest vorerst scheint die Zeit der heftigen Verluste vorbei zu sein, für den Wochenauftakt wird mit Gewinnen gerechnet, so die Deutsche Börse AG.Vergangene Woche habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) seitwärts bewegt und sei mit 12.483 Punkten aus dem Handel gegangen, am Montagmorgen seien es knapp 12.600 Zähler nahezu 1 Prozent im Plus.Für Rückenwind sorge die gute Stimmung an der Wall Street am Freitag: Wegen wieder fallender Zinsen an den Anleihemärkten sei der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) kräftig um 1,39 Prozent auf 25.309,99 Punkte gestiegen. In den Wochen davor hätten anziehende Zinsen auf den weltweiten Aktienmärkten gelastet.