Paris (www.aktiencheck.de) - Es hieß am Freitag "...versucht sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) heute in vielen Fällen an einer weiteren Reboundphase bis mindestens 15.833/15.860, vielleicht auch bis 15.933/15.966...!" Der DAX erreichte im Hoch 15.860, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Vorbörse sei neutral, sei aber im Tief der Nacht auch schon bei 15.814 gewesen. Die letzten 2 Tageskerzen seien bullisch. Dem DAX stehe somit der Weg zu 15.933/15.966 und 15.998/16.012 offen, solange der Index heute nicht unter 15.770 falle. Ein Test des Vorbörsentiefs der Nacht bei 15.814 wäre hingegen unproblematisch für das spätere Ansteuern von 15.933/15.966 sowie 15.998/16.012. Über 16.000/16.030 steige der DAX heute kaum, hätte aber im Erfolgsfall ca. 16.115/16.125 zum Ziel. Unter 15.770 gäbe es kleine Verkaufssignale, die sich unter 15.727 (Kijun des Tageskerzencharts) verstärken würden und den DAX heute zu 15.702/15.675 und in den folgenden Tagen zu 15.622 führen würde, ggf. auch tiefer (15.555). (30.08.2021/ac/a/m)

