Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem Scheitern an der alten Aufwärtstrendlinie (auf Tagesbasis akt. bei 12.210 Punkten) musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am vergangenen Freitag den nächsten Nackenschlag hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit einem Abwärtsgap (11.845 zu 11.770 Punkten) habe das Aktienbarometer die wichtige Haltezone bei rund 11.800 Punkten preisgeben müssen. Die Tragweite dieser negativen Weichenstellung spiegele sich auch auf Wochenbasis wider. Mittlerweile müssten Anleger auch in der höheren Zeitebene von einem Bruch des Aufwärtstrends seit Ende 2018 sowie einem nachhaltigen Abgleiten unter die 200-Wochen-Linie (akt. bei 12.004 Punkten) ausgehen. Ein Wochenschlusskurs nahe am Wochentief (11.455 Punkte) signalisiere zudem, dass der Verkaufsdruck nach wie vor hoch sei. Das Tief vom August vergangenen Jahres bei 11.266 Punkten definiere in diesem Umfeld die nächste Unterstützungsmarke. Zu Wochenbeginn drohe der DAX auch diese Haltelinie zu unterschreiten. Eine weitere negative Weichenstellung hätte schwerwiegende Folgen, denn unterhalb der Marke von 11.266 Punkten eröffne sich eine große "unterstützungsfreie" Zone. Erst das Tief vom Dezember 2018 (10.279 Punkte) definiere dann den nächsten Auffangbereich. (09.03.2020/ac/a/m)

