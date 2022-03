Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Tage mit hoher Schwankungsintensität nehmen beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einfach kein Ende, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Auch am vergangenen Freitag hätten die Marktteilnehmer wieder einmal mit einer Hoch-Tief-Spanne von mehr als 500 Punkten zurechtkommen müssen. Dennoch liege hinter den deutschen Standardwerten eine erfolgreiche Woche, denn ausgehend vom Verlaufstief vom Montag bei 12.439 Punkten habe sich das Aktienbarometer nachhaltig erholen können. Zuvor habe das beschriebene Low ein Schließen der Kurslücke vom November 2020 gebracht. Besonders wichtig gewesen sei im Wochenverlauf dann die Rückeroberung 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.110 Punkten). Zusammen mit der jüngsten Aufwärtskurslücke bei 13.107/13.200 Punkten markiere der gleitende Durschnitt in Zukunft eine wichtige Haltezone. Auf der Oberseite spiele indes die Marke von rund 13.800 Punkten eine entscheidende Rolle: Das Vor-Corona-Hoch (13.795 Punkte) bilde hier zusammen mit dem Tief von Ende Februar (13.807 Punkte) und der 50%-Korrektur des Hausseimpulses seit Herbst 2020 (13.870 Punkte) einen wichtigen Widerstandsbereich. Ein Sprung über die skizzierten Hürden würde den DAX-Erholungsambitionen neue charttechnische Nahrung geben. (14.03.2022/ac/a/m)



