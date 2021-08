Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wer beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auf neue größere Signale warte, benötige viel Geduld. Nachdem sich der erste Augusthandelstag noch etwas volatiler gestaltet habe, sei es am gestrigen Dienstag mit der Schwankungsfreude schon wieder vorbei gewesen. 116 Punkte zwischen Tagestief und Tageshoch würden 0,7% bedeuten. Da es zudem im Kerzenchart auf Stundenbasis in letzter Zeit zu wiederholten Fehlsignalen gekommen sei, würden die Analysten zunächst auf diese Darstellung verzichten und würden direkt in den Wochenchart wechseln. Dort zeige sich zwar natürlich auch eine etwa 1000 Punkte breite, seit Mitte Mai anhaltende Seitwärtsspanne. Darüber hinaus sei aber auch ein interessanter Fakt festzustellen, wenn man den Fokus auf den Double-Smoothed-Stochastics-Oszillator richte: Der habe mit einem Wert von 6,04 das niedrigste Niveau seit Ende März 2020 (!) erreicht. Damit sei der Markt von dieser Warte aus durchaus überverkauft, was einen Gegenpol zur negativen saisonalen Phase darstelle. Kurzfristig gelte es einerseits auf das Zwei-Wochen-Hoch bei 15.702 Punkten, andererseits auf das Ein-Wochen-Tief bei 15.440 Zählern zu achten. Nach einem Ausbruch aus dieser Range läge das nächste Ziel bei 15.810 respektive etwa 15.370 Punkten. (04.08.2021/ac/a/m)

