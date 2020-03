Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn blieb den deutschen Standardwerten ein Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 12.212 Punkten) verwehrt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in aktuellen Chartanalyse zum DAX Damit verfestige sich gleichzeitig der Bruch des Aufwärtstrends seit Dezember 2018 (auf Tagesbasis akt. bei 12.182 Punkten). Dennoch dürften sich dem DAX heute Erholungschancen eröffnen. Das liege zwar in erster Linie an der Entwicklung in den USA, aber auch hierzulande sei es zu einer Reihe von Indizien einer kurzfristigen Verkaufspanik gekommen. Beispielhaft möchten die Analysten in diesem Kontext die extrem hohen Handelsumsätze der letzten Woche, die gestern beschriebene Volatilitätsspitze sowie die historisch schwache Vorwoche ins Feld führen würden.Um den Boden für einen wirklichen Erholungsimpuls zu bereiten, sei aber eine Rückeroberung des eingangs erwähnten Kreuzwiderstands aus dem alten Aufwärtstrend und dem jüngsten Abwärtsgap nötig. Auf der Unterseite gelte es indes weiterhin die horizontale Haltezone bei 11.800 Punkten unbedingt zu verteidigen. Ansonsten wäre auch die Glättungslinie der letzten 200 Wochen (akt. bei 12.005 Punkten) nachhaltig durchstoßen. (03.03.2020/ac/a/m)