Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Wochenchart der deutschen Standardwerte ist aktuell prädestiniert, um die großen charttechnischen Leitplanken herauszuarbeiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zunächst einmal habe das Aktienbarometer in der abgelaufenen Woche eine enorme High-Low-Spanne von knapp 500 Punkten gezeigt. Am augenscheinlichsten seien aber sicherlich der untere Schatten der jüngsten Wochenkerzen. Auf der Unterseite habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) damit die Haltezone aus den Tiefs vom September 2018 und August 2017 bei 11.869/65 Punkten bestätigt. Diese Bastion werde noch zusätzlich durch den steilen Erholungstrend seit Dezember vergangenen Jahres (akt. bei 11.977 Punkten) sowie die ehemalige Nackenzone der Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus dem Vorjahr (rd. 11.700 Punkte) untermauert. Ein Abgleiten unter diese Bastion dürfte die Aufwärtsreaktion der letzten Monate mit einem dicken Fragezeichen versehen. Andererseits würden die letzten beiden Wochenhochs hervorstechen, die mit 12.310 bzw. 12.319 Punkten dicht beieinander lägen. Ein Sprung über diese Hürden würde den Abwärtstrend seit Anfang 2018 (akt. bei 12.180 Punkten) endgültig zu den Akten legen und somit die Basis für ein neues Verlaufshoch oberhalb der Marke von 12.436 Punkten legen. (20.05.2019/ac/a/m)

