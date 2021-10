Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn hat der DAX die Unterstützungszone bei 15.000 Punkten einer erneuten Belastungsprobe unterzogen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse.Trotz der nochmaligen Kursschwäche zum Handelsschluss habe sich die Kombination aus den Verlaufstiefs bei 15.049/15.019 Punkten sowie der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.012 Punkten) aber erneut als tragfähig erwiesen. Auch auf Point & Figure-Basis komme dieser Bastion eine Schlüsselrolle zu. Deshalb sei es weiter essentiell, die beschriebene 15.000er Unterstützung zu verteidigen. Aber es gebe auch einen Hoffnungsschimmer: Schließlich habe das Aktienbarometer nicht nur den eingangs beschriebenen Rückzugsbereich bestätigt, sondern die gestrige "inside candle" sorge für ein zusätzliches Stabilisierungsindiz.Ein Anstieg über das Freitagshoch (15.263 Punkte) würde in diesem Kontext den Startschuss für eine Zwischenerholung liefern. Das Abwärtsgap vom 28. September (15.542 zu 15.552 Punkte) definiere dabei ein gleichermaßen markantes wie massives Anlaufziel. Trotz des angeführten Innenstabes und der damit verbundenen Stabilisierungstendenzen gelte es unter Risikogesichtspunkten, die Haltezone bei 15.000 Punkten unbedingt zu verteidigen. Aufgrund der elementaren Bedeutung sei dieses Level als strategische Absicherung prädestiniert. (05.10.2021/ac/a/m)