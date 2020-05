Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem fulminanten Wochenauftakt hält sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (bisher) stabil über der Marke von 11.000 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das könnte sich heute zwar ändern, dennoch habe der Katalysator in Form der jüngst nach oben aufgelösten Korrekturflagge weiter Bestand. Dieses Konsolidierungsmuster lasse perspektivisch auf neue Verlaufshochs oberhalb der Marke von 11.236 Punkten schließen. Dieses Level markiere dann allerdings den Auftakt zu einem charttechnisch "dicken Brett". denn zusammen mit dem Tief vom August 2019 (11.266 Punkte) und der verbliebenen Abwärtskurslücke vom 9. März (obere Gapkante bei 11.447 Punkten) entstehe hier ein markantes Barrierenbündel. Auf Indexebene notiere der Trendfolger so tief wie niemals zuvor in der Börsengeschichte der deutschen Standardwerte. Mittlerweile sei der MACD einen Schritt weiter, denn es könnte zum heutigen Wochenschluss zu einem neuen Einstiegssignal - wie gesagt - auf historisch niedrigem Niveau kommen! Ein solches Indikatorsignal stelle sicherlich einen unterstützenden Faktor dar. (22.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >