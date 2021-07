Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die neuen Rekordstände vom Wochenbeginn bei 15.807 bzw. 15.811 Punkten konnten den DAX /(ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht nachhaltig beflügeln, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gleiches gelte für das "Hammer"-Candlestickmuster aus der Vorwoche. Vielmehr sei es im weiteren Wochenverlauf zu Gewinnmitnahmen gekommen, sodass per Schlusskurs am Freitag sogar eine "rote" Wochenkerze zu Buche stehe. Per Saldo halte damit die Orientierungslosigkeit der deutschen Standardwerte der letzten Wochen an. Die jüngsten Hochs bei gut 15.800 Punkten würden dabei den entscheidenden Deckel auf der Oberseite definieren, während Anleger nach Süden die Tiefpunkte bei 15.309/15.304 Punkten beachten sollten. Ein Abgleiten unter diese Schlüsselmarken würde ein mittelfristiges Top entstehen lassen und in kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 500 Punkten nach sich ziehen. Auch auf Point & Figure-Basis komme dieser Marke ein signalgebender Negativcharakter zu. Bei den quantitativen Indikatoren bestehe die negative Divergenz im Verlauf der Relativen Stärke (Levy) weiterhin. Das Ausstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD habe sich trotz der eingangs erwähnten Allzeithochs zuletzt sogar verfestigt. Zusammen mit den saisonalen Herausforderungen von August/September sowie der abnehmenden Marktbreite werde die Rally zusehends korrekturanfällig. (19.07.2021/ac/a/m)

