Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben den freundlichen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Jahresauftakt am vergangenen Freitag konterkariert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Immerhin hätten die deutschen Standardwerte auf Basis der Kreuzunterstützung aus dem Tief vom 19. Dezember und der 50-Tage-Linie (jeweils bei 13.140 Punkten) Halt gefunden. Beide Entwicklungen sollten Anleger mit Blick auf den Fünf-Tage-Indikator im Hinterkopf behalten. Dieser einfache Maßstab, wonach die Entwicklung der ersten fünf Handelstage die Tendenz des Gesamtjahres vorwegnehme, habe in der Vergangenheit eine bemerkenswerte Trefferquote erreicht. Bis zum Schlusskurs am Mittwoch habe der DAX also noch Zeit den Jahresschlusskurs von 13.249 Punkten zurückzuerobern. Bis dahin lohne die Analyse des Wochencharts: Hier würden die letzten Wochenhochs bei rund 13.400 Punkten ins Auge stechen. Diese Hürden würden wiederum den Auftakt zu den nahezu deckungsgleichen Jahreshochs von 2019/18/17 bei 13.426/526/597 Punkten markieren. Ein Spurt über die Barrieren bei 13.400 Punkten könnte deshalb neues Aufwärtsmomentum entfachen, um auch das Allzeithoch ins Visier zu nehmen. Zu Wochenbeginn gehe es aber zunächst darum, die o. g. Kreuzunterstützung bei 13.140 Punkten zu verteidigen. (06.01.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >