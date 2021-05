Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt hatten wir die hohe Neutralitätsquote der amerikanischen Privatanleger thematisiert (Quelle: wöchentliche Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII)), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dazu passe die geringe DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Schwankungsbreite der letzten Woche. So habe die Hoch-Tief-Spanne weniger als 220 Punkte betragen. Damit habe das Aktienbarometer aus den markanten Lunten der letzten Wochenkerzen noch nicht so recht Kapital schlagen können. Vielmehr würden die deutschen Standardwerte exakt im Dunstkreis der Schlüsselmarke von 15.500 Punkten notieren. Während ein nachhaltiger Sprung über die Rekordstände bei 15.502/15.038/15.569 Punkten das Pendel zugunsten der Bullen ausschlagen lasse, gelte es andererseits einen Fehlausbruch zu verhindern. Aber erst ein Rutsch unter die jüngsten Verlaufstiefs bei gut 14.800 Punkten würde eine Topbildung vervollständigen. In diesem charttechnischen Spannungsfeld bewege sich der DAX gegenwärtig. Die zuletzt beschriebene MACD-Extremkonstellation bei den US-Standardaktienindizes liege aktuell auch am heimischen Aktienmarkt vor, wo der Trendfolger ebenfalls auf Rekordniveau notiere. Apropos USA: Dort sei heute Feiertag, sodass die Aktienumsätze zu Wochenbeginn deutlich niedriger ausfallen sollten. (31.05.2021/ac/a/m)

