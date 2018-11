Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Kursverluste des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum Wochenende lassen auf Wochenbasis eine Kerze mit kleinem Kerzenkörper entstehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In diesem Verhaltensmuster spiegele sich die gegenwärtige Orientierungslosigkeit wider. Dazu passe perfekt, dass die Handelsspanne der letzten Woche innerhalb des Pendants der Vorwoche verblieben sei. Dieser Innenstab trete exakt im Dunstkreis der 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.495 Punkten) auf. Damit habe das Aktienbarometer in den letzten fünf Wochen der angeführten langfristigen Glättung Rechnung getragen. Wie sollten sich Anleger nun positionieren? Während auf der Unterseite ein Abgleiten unter das jüngste Wochentief (11.418 Punkte) die o. g. "inside candle" nach unten auflösen und das bisherige Jahrestief bei 11.051 Punkten wieder ins Blickfeld rücken würde, gestalte sich ein Ausbruch nach Norden schwieriger. Zunächst einmal würden hier die jüngsten Wochenhochs zwischen 11.649 und 11.690 Punkten ins Auge fallen. Aber diese Zone markiere nur den Auftakt zu der entscheidenden Widerstandszone aus einem Fibonacci-Level (11.726 Punkte), der 38-Tage-Linie (akt. bei 11.790 Punkten) und der Nackenzone der langfristigen S-K-S-Formation bei rund 11.800 Punkten. Erst oberhalb dieser Schlüsselzone könnte von einem charttechnischen Befreiungsschlag gesprochen werden. (12.11.2018/ac/a/m)